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یومِ عاشور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ، اعلیٰ حکام کا فاروقہ کا دورہ

  • سرگودھا
یومِ عاشور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ، اعلیٰ حکام کا فاروقہ کا دورہ

یومِ عاشور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ، اعلیٰ حکام کا فاروقہ کا دورہ عزاداروں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائے ،تمام انتظامات مکمل کرنے کا حکم

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب کے معاونِ خصوصی برائے انسپکشن ٹیم شعیب مرزا، ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین رضا چودھری اور ڈی پی او سرگودھا صہیب اشرف نے فاروقہ کا دورہ کرکے یومِ عاشور کے روایتی اور لائسنس یافتہ جلوسوں کے روٹس کا معائنہ کیا۔دورے کے دوران ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی کہ عزاداروں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائے اور تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں۔ حکام کی آمد سے قبل مقامی انتظامیہ نے جلوس کے راستوں میں موجود گڑھوں کی مرمت بھی کرائی۔دورے کے موقع پر مذکورہ افسران نے سابق چیئرمین و ناظم ٹاؤن کمیٹی، میاں عمر فاروق کلیار سے ان کے فلنگ سٹیشن پر ملاقات بھی کی۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے بعد مقامی سیاسی حلقوں، خصوصاً مسلم لیگ (ن) کے کارکنوں میں مختلف تبصرے اور قیاس آرائیاں زیرِ بحث رہیں۔

 

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