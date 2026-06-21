منشیات کیس کا فیصلہ، ملزم محمد فاروق کو 9سال قید
منشیات کیس کا فیصلہ، ملزم محمد فاروق کو 9سال قید عدالتی کارروائی کے دوران ملزم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا
خوشاب (نمائندہ دنیا)تھانہ خوشاب کے منشیا ت کے مقدمہ میں ملوث ملزم محمد فاروق کو عدالت نے 9سال قیدِ سخت اور 50ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔پولیس کے مطابق ملزم کو گزشتہ سال منشیات فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا، جس کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برآمد ہوئی تھی۔ بعد ازاں اس کے خلاف نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے چالان عدالت میں پیش کیا گیا۔عدالتی کارروائی کے دوران ملزم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا، جس پر جرم ثابت ہونے پر اسے سزا سنائی گئی۔ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کیس کی مؤثر پیروی پر تفتیشی افسر اور ٹیم کو شاباش دی ہے ۔