سلانوالی پولیس کا چھاپہ‘مبینہ ڈاکو گینگ کے 4ارکان گرفتار
سلانوالی پولیس کا چھاپہ‘مبینہ ڈاکو گینگ کے 4ارکان گرفتارملز موں کے قبضے سے چار عدد پستول ، گو لیاں اور چھینا گیا موٹر سائیکل برآ مد
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مبینہ طور پر ملوث اور مختلف مقدمات میں مطلوب ڈاکو گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملز موں کے قبضے سے چار عدد 30بور پستول، درجنوں گولیاں اور ڈکیتی کے دوران چھینا گیا ہنڈا موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا۔پولیس کے مطابق شاہین آباد چوکی کو اطلاع ملی کہ پانچ مسلح افراد دو موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر چک نمبر 123جنوبی کے قریب مبینہ طور پر ڈکیتی کی نیت سے موجود ہیں۔ اطلاع پر پولیس نے فوری چھاپہ مارا، تاہم ایک ملزم موٹر سائیکل پر فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا جبکہ چار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔گرفتار ملزمان میں ندیم علی، کاشف عرف کاشی، محمد سبحان اور ہمایوں بابر شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ، گولیاں اور مبینہ طور پر ڈکیتی میں چھینا گیا ہنڈا موٹر سائیکل برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملز موں سے دورانِ تفتیش مزید اہم انکشافات اور دیگر وارداتوں سے متعلق معلومات ملنے کی توقع ہے ۔