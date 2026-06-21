نہر مہاجر برانچ میں ڈوبنے والے نوجوان کی لاش برآمد
نہر مہاجر برانچ میں ڈوبنے والے نوجوان کی لاش برآمدمحمد رمضان کی لاش مظفر پور پل کے قریب سے برآمد ہوئی ، ورثا کے حوالے
واں بھچراں (نمائندہ دنیا)واں بھچراں کے علاقہ مظفر پور جنوبی کے رہائشی نوجوان کی لاش برآمد ہو گئی ہے ۔ نوجوان دو روز قبل نہر مہاجر برانچ میں ڈوب گیا تھا۔جمعرات کے روز نوجوان محمد رمضان ولد سرفراز اعوان، سکنہ مظفر پور جنوبی، مبینہ طور پر نہر مہاجر برانچ میں ڈوب گیا تھا۔ واقعے کے بعد مقامی افراد اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے اس کی تلاش کا سلسلہ دن رات جاری رہا۔دو روز کی مسلسل تلاش کے بعد گزشتہ روز نوجوان کی لاش مظفر پور پل کے قریب سے برآمد کر لی گئی۔ پولیس اور متعلقہ اداروں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو ورثا کے حوالے کر دیا۔