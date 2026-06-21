شاہ پور صدر:سڑکوں کی مرمت‘تجاوزات خاتمے کے انتظامات
شاہ پور صدر:سڑکوں کی مرمت‘تجاوزات خاتمے کے انتظامات تجاوزات کا خاتمہ کر کے سڑکوں اور گزرگاہوں کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا
شاہ پور صدر (نامہ نگار )محرم الحرام کے جلوسوں کی سکیورٹی، سہولت اور پُرامن انعقاد کے پیشِ نظر ضلع کونسل سرگودھا کی جانب سے تحصیل شاہ پور میں مؤثر اور جامع انتظامات کیے جا رہے ہیں۔یہ بات چیف آفیسر ضلع کونسل سرگودھا اسداللہ ہریا، انچارج اربن یونٹ شاہ پور سٹی محمد ابوبکر اور سب انجینئر نعیم عباس نے اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور سے ان کے دفتر میں ملاقات کے دوران بتائی۔انہوں نے بتایا کہ تحصیل بھر میں جلوسوں کے روٹس پر موجود نشیبی مقامات اور سڑکوں کے گڑھوں کو پُر کیا گیا ہے تاکہ عزاداران، تعزیہ اور ذوالجناح کے گزرنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے ۔ جلوسوں کے تمام راستوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے سڑکوں اور گزرگاہوں کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے جبکہ خصوصی صفائی، کوڑا کرکٹ کی بروقت تلفی اور چونے کے چھڑکاؤ کا انتظام بھی یقینی بنایا گیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور یسریٰ سہیل نے محرم الحرام کے دوران دیہات کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے پر ضلع کونسل سرگودھا کے انتظامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تحصیل بھر میں تمام ادارے باہمی اتفاق و مشاورت سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل انتظامیہ عزاداران کو صاف ستھرا اور بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلع کونسل کے سٹاف کی جانب سے صفائی، تجاوزات کے خاتمے اور صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ ان کے ذمہ دارانہ رویے کی نشاندہی کرتی ہے ۔ ساتھ ہی انہوں نے ہدایت کی کہ ستھرا پنجاب کے اہلکار بھی ضلع کونسل کے عملے کے ساتھ مل کر اپنی کارکردگی مزید بہتر بنائیں۔