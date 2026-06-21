جامع مسجد ابوبکر صدیق میں درسِ قرآن کا اہتمام
جامع مسجد ابوبکر صدیق میں درسِ قرآن کا اہتمامنیا اسلامی سال نئی سوچ، نئی فکر کیساتھ زندگی بہتر بنانے کا پیغام دیتا :مقررین
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)جماعت اہلحدیث ضلع سرگودھا کے زیر اہتمام جامع مسجد ابوبکر صدیق 91 شمالی میں درسِ قرآن مجید کا اہتمام کیا گیا، جس میں خصوصی خطاب مفتی حافظ ثناء اللہ ساجد، مدیر ام القری نے کیا۔پروگرام میں پروفیسر حافظ عبدالحنان مکی، مولانا انجینئر محمد سلیم، مولانا حق نواز، محمد موسیٰ، محمد یوسف، محمد عثمان، اشتیاق گجر اور میاں اسداﷲ سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔اپنے خطاب میں مفتی حافظ ثناء اللہ ساجد نے اسلامی کیلنڈر کی وجہ تسمیہ، اس کی ابتدا اور امت مسلمہ کی تاریخ میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ نیا اسلامی سال ہمیں نئی سوچ، نئی فکر اور اعمالِ صالحہ کے ساتھ زندگی کو بہتر بنانے کا پیغام دیتا ہے ۔انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام دین اسلام، قرآن اور سنت نبوی کی عملی تفسیر ہیں۔ ان کی سیرت ایمان، تقویٰ، حیا، سخاوت اور قربانی کا روشن نمونہ ہے ۔مفتی ثناء اللہ ساجد نے کہا کہ صحابہ اور اہلِ بیتؓ سے محبت ایمان کا حصہ اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے ۔ پروگرام کے اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی اور خیر و برکت کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔