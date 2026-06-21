شاہ پور صدر:محرم کے جلوسوں کیلئے خصوصی انتظامات
شاہ پور صدر:محرم کے جلوسوں کیلئے خصوصی انتظاماتجلوسوں کے روٹس پر موجود نشیبی مقامات اور سڑکوں کے گڑھوں کو پُر کیا گیا
شاہ پور صدر (نامہ نگار )محرم الحرام کے جلوسوں کی سکیورٹی، سہولت اور پُرامن انعقاد کے پیشِ نظر ضلع کونسل سرگودھا کی جانب سے تحصیل شاہ پور میں مؤثر اور جامع انتظامات کیے جا رہے ہیں۔یہ بات چیف آفیسر ضلع کونسل سرگودھا اسداللہ ہریا، انچارج اربن یونٹ شاہ پور سٹی محمد ابوبکر اور سب انجینئر نعیم عباس نے اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور سے ان کے دفتر میں ملاقات کے دوران بتائی۔انہوں نے بتایا کہ تحصیل بھر میں جلوسوں کے روٹس پر موجود نشیبی مقامات اور سڑکوں کے گڑھوں کو پُر کیا گیا ہے تاکہ عزاداران، تعزیہ اور ذوالجناح کے گزرنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے ۔ جلوسوں کے تمام راستوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے سڑکوں اور گزرگاہوں کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے جبکہ خصوصی صفائی، کوڑا کرکٹ کی بروقت تلفی اور چونے کے چھڑکاؤ کا انتظام بھی یقینی بنایا گیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور یسریٰ سہیل نے محرم الحرام کے دوران دیہات کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے پر ضلع کونسل سرگودھا کے انتظامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تحصیل بھر میں تمام ادارے باہمی اتفاق و مشاورت سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ عزاداران کو صاف ستھرا اور بہتر ماحول فراہم کرنے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔