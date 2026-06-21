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خوشاب:منڈی مویشیوں کی ممکنہ منتقلی‘شہریوں کے تحفظات

  • سرگودھا
خوشاب:منڈی مویشیوں کی ممکنہ منتقلی‘شہریوں کے تحفظات

خوشاب:منڈی مویشیوں کی ممکنہ منتقلی‘شہریوں کے تحفظات منگور کے قریب قائم منڈی کو پولیس لائن کے سامنے مظفر گڑھ روڈ پر منتقل کیا جا رہا

خوشاب (نمائندہ دنیا)کیٹل مینجمنٹ کمیٹی نے منڈی مویشیاں خوشاب کو ایک بار پھر نئی جگہ منتقل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق موضع منگور کے قریب قائم کی جانے والی منڈی کو پولیس لائن کے سامنے مظفر گڑھ روڈ پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔یاد رہے کہ یہ منڈی ماضی میں راولپنڈی روڈ پر موضع شوالہ کے قریب لگائی جاتی تھی، تاہم شاہراہ پر ٹریفک مسائل کے باعث اسے منگور کے علاقے منتقل کیا گیا تھا۔ اب ایک بار پھر اس کی مصروف ترین شاہراہ مظفر گڑھ روڈ پر منتقلی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔اس فیصلے پر جوہرآباد کے مکینوں اور شاہراہ پر سفر کرنے والے مسافروں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مصروف شاہراہ پر منڈی لگنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوگی اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ منڈی مویشیاں کو ایسی مناسب جگہ منتقل کیا جائے جہاں ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو اور عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔

 

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