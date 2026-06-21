محرم اتحاد، بھائی چارے ،قربانی کا درس دیتا :بلال طارق
محرم اتحاد، بھائی چارے ،قربانی کا درس دیتا :بلال طارقہمیں نواسۂ رسول کی یاد مناتے ہر قسم کے انتشار،تفرقہ بازی سے اجتناب کرنا چاہیے
خوشاب (نمائندہ دنیا)مرکزی جمعیت اہلحد یث پنجاب کے نائب ناظم اور ضلعی امن کمیٹی خوشاب کے رکن میاں بلال طارق نے کہا ہے کہ محرم الحرام اتحاد، ہم آہنگی، صبر و استقامت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مقدس ایام حق و باطل کے درمیان واضح فرق کو اجاگر کرتے ہیں، اور ہمیں نواسۂ رسول حضرت امام حسینؓ کی یاد مناتے ہوئے ہر قسم کے انتشار اور تفرقہ بازی سے اجتناب کرنا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ واقعہ کربلا انسانیت کے لیے عظیم درس ہے کہ ظلم کے خلاف آوازِ حق بلند کی جائے لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا جائے ۔ حضرت امام حسینؓ اور ان کے رفقا نے دین کی بقا کیلئے عظیم قربانیاں دیں جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔میاں بلال طارق نے کہا کہ شہدائے کربلا کی قربانی ہمیں صبر، استقامت اور حق پر ڈٹ جانے کا پیغام دیتی ہے ، اور ان کی جدوجہد ہمیشہ حق و سچ کی علامت کے طور پر زندہ رہے گی۔