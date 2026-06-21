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مرکزی جلوس کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت

  • سرگودھا
مرکزی جلوس کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت

مرکزی جلوس کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایتڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا دورہ ،متعلقہ اداروں کو ضروری ہدایات جاری

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور ڈی پی او نے امام بارگاہ بلاک نمبر 19 سے کربلا تک عاشورہ محرم کے مرکزی جلوس کے روٹ کا تفصیلی معائنہ کیا۔اس موقع پر انہوں نے روٹ پر سکیورٹی انتظامات، بیریئرز، روشنی کے انتظامات، صفائی ستھرائی، نکاسی آب، ٹریفک مینجمنٹ اور ہنگامی رسپانس کے اقدامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ اداروں کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا اور پرامن ماحول کو یقینی بنانا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ مجالس اور جلوسوں کے دوران تمام انتظامات مکمل اور مربوط انداز میں کیے جائیں، جبکہ کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ادارے باہمی رابطے کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دیں تاکہ محرم الحرام کے ایام پرامن طور پر مکمل ہوں۔

 

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