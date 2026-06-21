ڈویژنل پبلک سکول اینڈ کالج کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس
ڈویژنل پبلک سکول اینڈ کالج کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاستعلیمی کارکردگی، مالی امور، جاری ترقیاتی منصوبوں اور سہولیات کا جائزہ لیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی کی زیر صدارت ڈویژنل پبلک سکول اینڈ کالج کے بورڈ آف گورنرز کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن اشفاق الرحمن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر محمد ارشد وٹو، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سید خالد گیلانی، پرنسپل ڈی پی ایس اینڈ کالج اور دیگر بورڈ ممبران نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران ادارے کی تعلیمی کارکردگی، مالی امور، جاری ترقیاتی منصوبوں اور طلبہ کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔کمشنر حافظ شوکت علی نے کہا کہ ڈویژنل پبلک سکول اینڈ کالج کو جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ طلبہ کو معیاری تعلیم، بہتر تعلیمی ماحول اور جدید سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔اجلاس میں ادارے کے انتظامی و مالی معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ کمشنر نے ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی، جو ادارے کی تعلیمی اور انتظامی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے جامع حکمتِ عملی تیار کرے گی تاکہ طلبہ کو اعلیٰ معیار کی تعلیم اور تربیت فراہم کی جا سکے ۔