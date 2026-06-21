منشیات فروش اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 2ملزم گرفتار
منشیات فروش اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 2ملزم گرفتارملزم ہارون سے 60 لٹر شراب ،عبداﷲ کے قبضے سے پستول 30 بور برآمد
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر تھانہ ساہیوال پولیس نے کارروائیا کرتے ہوئے منشیات فروش اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزم ہارون سے 60 لٹر شراب برآمد کی گئی جبکہ دوسرے ملزم عبداﷲ کے قبضے سے پسٹل 30 بور برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا نے کہا کہ منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے عناصر معاشرے کا ناسور ہیں، جن کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانا اولین ترجیح ہے اور ایسے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلع بھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں مزید سخت کی جائیں گی۔