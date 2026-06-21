کٹے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی
کٹے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھیجلتے ہوئے کوڑے سے آگ پھیل گئی ، فائر فائٹرز نے قابو پا لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انبالہ مسلم کالج کوٹ فرید روڈ میں کٹے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، ڈسٹرکٹ کنٹرول روم ریسکیو 1122 سرگودھا کو اطلاع موصول ہوئی کہ انبالہ مسلم کالج کوٹ فرید کے گراؤنڈ میں کٹے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں میں آگ لگ گئی ہے جس کے پھیلنے کا اندیشہ ہے ابتدائی معلومات کے مطابق جلتے ہوئے کوڑے سے آگ پھیل کر درختوں اور جھاڑیوں تک پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 کے فائر فائٹرز نے پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی کرتے ہوئے آگ پر مکمل قابو پا لیا اور اسے مزید پھیلنے سے روک دیا۔واقعہ میں بروقت کارروائی کے باعث تقریباً دس لاکھ روپے سے زائد مالیت کی املاک کو محفوظ بنا لیا گیا۔