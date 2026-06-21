کورین سفیر کی تجارتی و سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر اتفاق
کورین سفیر کی تجارتی و سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر اتفاق ہان سانگ ہو کی صدر محمد حسن یوسف سے ملاقات ،باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)پاکستان میں تعینات جمہوریہ کوریا کے سفیر ہان سانگ ہو نے سرگودھا چیمبر آف سمال ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد حسن یوسف سے ملاقات کی، جس میں دوطرفہ تعلقات، تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ملاقات کے دوران کورین سفیر ہان سانگ ہو نے کہا کہ پاکستان اور جمہوریہ کوریا کے درمیان تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور گہرے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سرگودھا چیمبر آف سمال ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ کوریا کے ویزے حاصل کرنے والے افراد کی جانب سے مقررہ مدت کے اندر وطن واپسی اور متعلقہ سفری دستاویزات سفارت خانے میں جمع کروانے کے مثبت رویے نے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو مزید مستحکم کیا ہے ۔کورین سفیر کا کہنا تھا کہ باہمی اعتماد ہی مضبوط تعلقات کی بنیاد ہے ، جو مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔اس موقع پر سرگودھا چیمبر آف سمال ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد حسن یوسف نے کورین سفیر کو سرگودھا کے دورے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرتے ہوئے جلد دورہ شیڈول کرنے اور مقامی تاجروں و صنعتکاروں سے ملاقات کا وعدہ کیا۔ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط، سرمایہ کاری کے امکانات اور کاروباری تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔