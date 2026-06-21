جھال چکیاں کے علاقہ میں معمر شخص قتل، ملزم گرفتار
جھال چکیاں کے علاقہ میں معمر شخص قتل، ملزم گرفتار ملزم نے محمد نذیر پر کلہاڑی سے حملہ کیا، سر اور گردن پر متعدد وار کیے گئے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)تھانہ جھال چکیاں کے علاقہ گاؤں ماڑی میں 56 سالہ شخص کو مبینہ طور پر کلہاڑی کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت محمد نذیر کے نام سے ہوئی ہے ۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم نے محمد نذیر پر کلہاڑی سے حملہ کیا، جس کے دوران سر اور گردن پر متعدد وار کیے گئے ، جس کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی، شواہد اکٹھے کیے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔بعد ازاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ۔ پولیس حکام کے مطابق قتل کی اصل وجہ تاحال سامنے نہیں آ سکی، تاہم مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے ۔ ملزم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے جبکہ عینی شاہدین اور اہل خانہ کے بیانات بھی قلمبند کیے جا رہے ہیں۔