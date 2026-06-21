کمشنر کا ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ
کمشنر کا ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہمریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات ، سہولیات کے بارے میں پو چھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فارمیسی، مختلف وارڈز، آؤٹ ڈور بلاک اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔دورے کے دوران کمشنر نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کی اور علاج معالجے ، ادویات کی فراہمی اور دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔کمشنر حافظ شوکت علی نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور صفائی ستھرائی، عملے کی حاضری اور ادویات کی دستیابی پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ دورے کے موقع پر ہسپتال انتظامیہ نے کمشنر کو مختلف شعبہ جات کی کارکردگی، درپیش مسائل اور جاری اقدامات کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔