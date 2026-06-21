گھریلو تنازع پر مبینہ تشدد، بھابھی زخمی، مقدمہ درج
گھریلو تنازع پر مبینہ تشدد، بھابھی زخمی، مقدمہ درجقمر کوثر کا دیور محمد فیاض کے ساتھ گھریلو پلاٹ پر تنازع چل رہا تھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)قصبہ سنیکہ میں گھریلو تنازع پر دیور کی جانب سے اپنی بھابھی کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ پیش آیا ہے ۔پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون قمر کوثر نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کے دیور محمد فیاض کے ساتھ گھریلو پلاٹ کے حوالے سے کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ خاتون کے مطابق ملزم نے گھر میں اکیلا پا کر اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ایف آئی آر کے مطابق مارپیٹ کے دوران خاتون کا ایک دانت ٹوٹ گیا، جبکہ الزام ہے کہ ملزم نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور کپڑے بھی پھاڑ دیے ۔پولیس کے مطابق خاتون کے شور مچانے پر اہلِ محلہ اور پڑوسی موقع پر پہنچ گئے جنہوں نے مداخلت کر کے اسے چھڑایا، تاہم ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔پولیس نے متاثرہ خاتون کا میڈیکل کروانے کے بعد ملزم محمد فیاض کے خلاف تشدد اور خاتون کی بے حرمتی سے متعلق دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔