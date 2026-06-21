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قتل کیس کا فیصلہ، 2مجرموں کو سزائے موت، ایک کو عمر قید

  • سرگودھا
قتل کیس کا فیصلہ، 2مجرموں کو سزائے موت، ایک کو عمر قید

قتل کیس کا فیصلہ، 2مجرموں کو سزائے موت، ایک کو عمر قیدنصر حیات اور محمد قاسم کو سزائے موت اور جرمانہ ، رفاقت کو عمر قید

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)عدالت نے تھانہ جھال چکیاں کے قتل کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے دو مجرموں کو سزائے موت اور مجموعی طور پر لاکھوں روپے جرمانے جبکہ ایک مجرم کو عمر قید کی سزا سنا دی۔2023 میں مقدمہ بازی کی رنجش پر پیشی سے واپسی کے دوران مخالف گروپ پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص قتل اور تین افراد زخمی ہو گئے تھے ۔ واقعہ پر تھانہ جھال چکیاں پولیس نے مقدمہ درج کر کے نصر حیات، محمد قاسم اور رفاقت کو گرفتار کیا اور بعد ازاں چالان سیشن عدالت میں پیش کیا۔عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے مجرم نصر حیات اور محمد قاسم کو سزائے موت اور 5، 5 لاکھ روپے جرمانے جبکہ مجرم رفاقت کو عمر قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا نے تفتیشی افسران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ سنگین مقدمات میں مجرموں کو سزا دلوانا ہی اصل انصاف ہے ۔ سرگودھا پولیس جدید تفتیشی نظام اور عدالتوں میں مضبوط پیروی کے ذریعے جرائم پیشہ عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے ۔

 

 

 

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