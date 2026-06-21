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جھرکل نورپور روڈ حادثہ، ایک اور نوجوان دم توڑ گیا

  • سرگودھا
جھرکل نورپور روڈ حادثہ، ایک اور نوجوان دم توڑ گیا

جھرکل نورپور روڈ حادثہ، ایک اور نوجوان دم توڑ گیا الائیڈ ہسپتال میں نوجوان ایک ہفتے سے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا

خوشاب (نمائندہ دنیا)تھل کے علاقہ جھرکل نورپور روڈ پر دو موٹر سائیکلوں کے ہولناک تصادم میں زخمی ہونے والا ایک اور نوجوان محمد رئیس جاڑا بھی الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں دورانِ علاج دم توڑ گیا۔نوجوان ایک ہفتے سے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ حادثے کے بعد زخمیوں کو ابتدائی طور پر ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد منتقل کیا گیا تھا، جہاں سے چار زخمیوں کو تشویشناک حالت کے باعث الائیڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کیا گیا۔اس سے قبل بھی اسی حادثے میں حافظ انوار حسین ولد مظہر عباس چوہان دم توڑ چکے تھے ، جبکہ اب محمد رئیس جاڑا کے انتقال کے بعد اس المناک حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد دو ہو گئی ہے ۔

 

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