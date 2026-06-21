چوری و نقب زنی کی وارداتیں، شہری لاکھوں سے محروم
چوری و نقب زنی کی وارداتیں، شہری لاکھوں سے محروم ریلوے کنٹرول آفس سے نائب قاصد محمد ابرار کا قیمتی موبائل فون چوری
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)شہر و گردونواح میں چوری و نقب زنی کی مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی، موبائل فونز، موٹرسائیکلیں، مویشی اور زرعی آلات سے محروم ہوگئے ۔ 23 جنوبی کے محمد تصور، مڈھ رانجھا کے بلال حسن اور 36 شمالی کے خدا بخش کے گھروں سے نامعلوم چور زیورات، نقدی، موبائل فونز اور دیگر قیمتی اشیاء چوری کرکے فرار ہوگئے ۔ اسی طرح ریلوے کنٹرول آفس سے نائب قاصد محمد ابرار کا قیمتی موبائل فون بھی چوری کر لیا گیا۔مزید وارداتوں میں بلاک نمبر 2 بھلوال سے شاہد حمید، سول ہسپتال بھلوال کے باہر سے خواجہ سہیل سلیم اور دھوری سے ظفر اقبال کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔ قدرت آباد میں شاہ زیب کے ڈیرے سے قیمتی مویشی جبکہ پنڈی حطار میں محمد نوید کے زرعی رقبے سے لاکھوں روپے مالیت کی زرعی مشینری بھی چوری کر لی گئی۔پولیس نے تمام واقعات کے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔