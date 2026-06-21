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فراڈ ، دھوکہ دہی کی وارداتیں کروڑوں ہتھیانے کا انکشاف

  • سرگودھا
فراڈ ، دھوکہ دہی کی وارداتیں کروڑوں ہتھیانے کا انکشاف

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں کاروباری لین دین کے دوران جعلی چیکوں کے ذریعے شہریوں سے کروڑوں روپے ہتھیا لیے گئے ۔

اسد پارک کے عاطف شہزاد سے آفتاب احمد نے 97لاکھ روپے ، موضع تھابل کے عثمان سے ممتاز حسین نے 65لاکھ روپے ، شاہ پور کے عمار حسن سے توقیر عباس نے 36لاکھ روپے جبکہ اسلام پورہ کے رمیض سے محمد کاشف نے سوا 7لاکھ روپے کی رقم ہتھیا لی۔

اسی طرح اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر رفاقت علی سے اللہ دتہ نے ساڑھے 3 لاکھ روپے اور 40 شمالی کے عبدالقادر سے محمد ساجد نے 8 لاکھ روپے کی رقم جعلی چیکوں کے ذریعے خرد برد کر لی۔

 

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