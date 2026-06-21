بانگی خیل پولیس کی کارروائی کلاشنکوف برآمد، ملزم گرفتار
میانوالی (نامہ نگار )ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تھانہ بانگی خیل پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کلاشنکوف برآمد کر لی۔
ایس ایچ او تھانہ بانگی خیل سب انسپکٹر فرحان خان اور ان کی ٹیم نے دوران چیکنگ محمد ہارون ولد اعجاز حسین سکنہ مصر والا تبی سر سے کلاشنکوف برآمد کی، جس کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہیں کیا جا سکا۔پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تھانہ بانگی خیل میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔