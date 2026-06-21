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وحید خان کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار

  • سرگودھا
وحید خان کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) صدر الیکٹرانک میڈیا کلب سیف خان، فیڈرل پریذیڈنٹ نیشنل پیس کمیٹی پاکستان محمد خالد شیخ اور شیخ مصطفی نے سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا وحید خان کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔

ملاقات کے دوران مقررین نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وحید خان کے حج کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور انہیں زندگی میں مزید کامیابیاں، عزت اور برکتیں نصیب کرے ۔وحید خان نے نیک تمناؤں کے اظہار پر مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حج بیت اللہ کی سعادت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے ، جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے ۔

 

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