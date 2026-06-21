کلورکوٹ :محرم انتظامات کا جائزہ، فول پروف انتظامات کا حکم
کلورکوٹ :محرم انتظامات کا جائزہ، فول پروف انتظامات کا حکم اسسٹنٹ کمشنر فیض فرید اور دیگر افسروں نے مرکزی روٹس کا دورہ کیا
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر بھکر احسان علی خان جمالی نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں اور مجالسِ عزا، جلوسوں اور مذہبی اجتماعات کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائے ۔اپنے دورۂ کلورکوٹ کے دوران انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ فیض فرید، ڈی ایس پی ظفر اقبال کلیار، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی سہیل انور خان نیازی، امن کمیٹی کے ارکان اور لائسنس داران کے ہمراہ محرم انتظامات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ جلوسوں کے مرکزی روٹس کی کڑی نگرانی، صفائی ستھرائی، پانی کے چھڑکاؤ اور دیگر انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ، جبکہ انتظامیہ لائسنس داران کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے تاکہ محرم الحرام کے تمام پروگرام پرامن ماحول میں منعقد ہوں۔انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق تمام مجالسِ عزا اور جلوسوں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ دورے کے دوران انہوں نے امن کمیٹی کے ارکان اور انتظامی افسران کے ہمراہ سبیلوں اور جلوسوں کے روٹس کا بھی معائنہ کیا اور ضروری ہدایات جاری کیں۔اس موقع پر سید کامران عباس نقوی، سید عمران عباس نقوی، امن کمیٹی کے ارکان شیر عباس خان نیازی، ملک عزیز احمد کھڈیر، رانا محمد خالد، ملک اکبر حیات نون اور دیگر انتظامی افسران بھی موجود تھے ۔