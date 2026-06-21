محرم الحرام کے پرامن انعقاد کیلئے سکیورٹی اجلاس
محرم الحرام کے پرامن انعقاد کیلئے سکیورٹی اجلاس میانی میں جلوسوں اور مجالس کی فول پروف سکیورٹی کو یقینی بنایا جائیگا
میانی (نامہ نگار)محرم الحرام کے پرامن انعقاد اور سکیورٹی انتظامات کے جائزے کیلئے اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈی ایس پی بھیرہ رانا شاہد سلطان، متعلقہ محکموں کے افسران اور امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ڈی ایس پی بھیرہ نے اجلاس کو سکیورٹی پلان پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جلوسوں اور مجالس کی فول پروف سکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا جبکہ مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔اجلاس میں محرم الحرام کے دوران امن و امان، جلوسوں اور مجالس کے سکیورٹی انتظامات، ٹریفک مینجمنٹ، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں تاکہ عزاداران کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کا قیام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔امن کمیٹی کے ممبران نے بین المسالک ہم آہنگی، بھائی چارے اور امن کے فروغ کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ تمام مکاتب فکر کے افراد کو باہمی احترام اور رواداری کو فروغ دینا چاہیے تاکہ محرم الحرام کے تمام پروگرام پرامن ماحول میں منعقد ہو سکیں۔