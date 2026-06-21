30 مسروقہ موٹرسائیکلیں برآمد،اصل مالکان کے حوالے
30 مسروقہ موٹرسائیکلیں برآمد،اصل مالکان کے حوالے اینٹی وہیکل لفٹنگ ٹیم کی کارروائیاں ،متاثرہ شہریوں کی طرف سے فورسز کا شکریہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)اینٹی وہیکل لفٹنگ ٹیم (AVLS) کی بڑی کامیابی، 30 مسروقہ موٹرسائیکلیں برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی گئیں۔ترجمان پولیس خرم اقبال کے مطابق آر پی او سرگودھا شہزاد آصف خان کے ویژن، ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف کی ہدایات اور ایس پی انوسٹی گیشن عمران عباس چدھڑ کی نگرانی میں AVLS ٹیم جرائم پیشہ عناصر کے خلاف متحرک ہے ۔انچارج AVLS ٹیم اسسٹنٹ سب انسپکٹر آصف محمود نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف مقامات سے مسروقہ موٹرسائیکلیں برآمد کیں۔بعد ازاں ایس پی انوسٹی گیشن عمران عباس چدھڑ نے برآمد شدہ موٹرسائیکلیں اصل مالکان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ سرگودھا پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور جرائم کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔موٹرسائیکلیں واپس ملنے پر متاثرہ شہریوں نے سرگودھا پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔