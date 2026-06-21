شعیب مرزا کا میانوالی دورہ، محرم انتظامات کا جائزہ لیا
شعیب مرزا کا میانوالی دورہ، محرم انتظامات کا جائزہ لیا سیف سٹی کنٹرول روم کا معائنہ ، ڈی سی آفس میں اجلاس کی صدارت کی
میانوالی (نامہ نگار )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر معاون خصوصی برائے انسپکشن ٹیم شعیب مرزا نے میانوالی کا دورہ کیا۔معاون خصوصی نے محرم الحرام کے سلسلے میں جلوس و مجالس کے روٹس، پولیس لائنز میں قائم سیف سٹی کنٹرول روم کا معائنہ کیا اور ڈی سی آفس کمیٹی روم میں اجلاس کی صدارت کی۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی، ڈی پی او وقار عظیم کھرل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد شاہد کھوکھر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ماجد بن احمد، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال اور تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز سمیت متعلقہ محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں محرم الحرام کے دوران جلوسوں و مجالس کے انتظامی امور جبکہ ڈی پی او نے سکیورٹی انتظامات اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔معاون خصوصی شعیب مرزا نے ہدایت کی کہ جلوسوں کے روٹس پر صفائی، لائٹنگ، سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ، بجلی تنصیبات کی انسپکشن اور ٹیکنیکل سویپنگ کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ جلوسوں کے راستوں پر بلڈنگ میٹریل یا کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو اور ہسپتالوں سمیت مجالس و جلوسوں میں طبی سہولیات ہر صورت فراہم کی جائیں۔انہوں نے ہدایت کی کہ شدید گرمی کے پیش نظر جلوسوں کے روٹس پر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لگائی جائیں۔شعیب مرزا نے محرم الحرام کے دوران ضلع میانوالی میں بہترین انتظامات پر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی کاوشوں کو سراہا۔بعد ازاں انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کے ہمراہ پولیس لائنز میں قائم سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جلوسوں و مجالس کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔