کمشنر،آر پی او کا سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہ
کمشنر،آر پی او کا سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہسی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مختلف مقامات کی لائیو مانیٹرنگ کی گئی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا ڈویژن شوکت علی اور ریجنل پولیس آفیسر شہزاد آصف خان نے رات گئے سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ڈویژن کے چاروں اضلاع میں منعقد ہونے والی مجالس اور عزاداری جلوسوں کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔اس موقع پر حکام نے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مختلف مقامات کی لائیو مانیٹرنگ کا مشاہدہ کیا اور مجموعی سکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔کنٹرول روم کے انچارج ایس پی عامر مشتاق نے کمشنر اور آر پی او کو بریفنگ دیتے ہوئے مانیٹرنگ سسٹم، ایمرجنسی رسپانس اور سکیورٹی انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔کمشنر شوکت علی اور آر پی او شہزاد آصف خان نے کنٹرول روم میں تعینات عملے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی پیشہ ورانہ تربیت اور استعداد کار سے متعلق معلومات حاصل کیں اور ہدایت کی کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں متعلقہ اداروں کو فوری اور مؤثر انداز میں اطلاع دی جائے تاکہ بروقت رسپانس یقینی بنایا جا سکے ۔دونوں اعلیٰ حکام کافی دیر تک سیف سٹی کنٹرول روم میں موجود رہے اور مانیٹرنگ سسٹم سمیت مجموعی سکیورٹی انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے رہے ۔ انہوں نے عملے کو چوکس رہنے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت بھی کی۔