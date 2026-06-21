چنگ چی رکشوں ، ڈرائیورز کو قانونی دائرہ کار میں لانے کی کوششیں نا کام ، ٹریفک متاثر
70 فیصد رکشے کم عمر یا عمر رسیدہ افراد چلا رہے ،بڑی تعداد ٹریفک قوانین سے ناواقف ، کئی جگہوں پر چنگ چی رکشوں کے غیر قانونی اڈے قائم ،مبینہ طور پر بھتہ مافیا بھی سرگرم
سرگودھا (نعیم فیصل)شہر میں موٹر سائیکل رکشوں (چنگ چی) اور ان کے ڈرائیورز کو قانونی دائرہ کار میں لانے اور ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ تاحال مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ۔شہر میں چنگ چی رکشوں کی تعداد 7 ہزار سے تجاوز کر چکی ، تقریباً 70 فیصد رکشے کم عمر یا عمر رسیدہ افراد چلا رہے ہیں۔ ان ڈرائیورز کی بڑی تعداد ٹریفک قوانین سے ناواقف ہے اور متعدد کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی موجود نہیں۔ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی چنگ چی رکشہ ڈرائیورز مبینہ طور پر پولیس اور سول محکموں کے اہلکاروں کے نمبرز اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی کارروائی کی صورت میں سفارش کروا کر جان چھڑائی جا سکے ۔شاہین چوک، کلمہ چوک، نوری گیٹ چوک، کارخانہ بازار چوک، کچہری بازار چوک، غلہ منڈی چوک، شربت چوک، 12 بلاک چوک، اردو بازار چوک، پرانی پٹھہ منڈی چوک اور گول چوک شامل ہیں، پر چنگ چی رکشوں کے غیر قانونی اڈے قائم ہیں جو ٹریفک کی روانی میں شدید رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔شہری حلقوں کے مطابق ان غیر قانونی اڈوں پر مبینہ طور پر بھتہ مافیا بھی سرگرم ہے وارداتوں میں بھی چنگ چی رکشہ ڈرائیورز کی مبینہ ملی بھگت سے متعلق شواہد سامنے آنے کی اطلاعات ہیں مقدمات کے باوجود خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔