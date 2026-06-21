سیلاب ،ڈینگی کے خطرات، ہسپتالوں میں ادویات کی قلت
ہسپتالوں میں ضروری ادویات کی عدم دستیابی نے ایمرجنسی تیاریوں پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ،محکمہ صحت کا ایکشن اور ریلیف پروگرام کاغذی کارروائی تک محدود
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ممکنہ سیلابی صورتحال اور ڈینگی کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر محکمہ صحت کی جانب سے ہنگامی اقدامات تو مکمل کر لیے گئے ہیں، تاہم ضلع بھر کے بیشتر سرکاری ہسپتالوں میں ضروری ادویات کی عدم دستیابی نے ایمرجنسی تیاریوں پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے ۔ذرائع کے مطابق محکمہ صحت نے ڈینگی اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف انتظامی اقدامات اور ہائی الرٹ جاری کر رکھا ہے ، لیکن عملی طور پر متعدد بنیادی ادویات اور طبی سامان کی فراہمی تاحال یقینی نہیں بنائی جا سکی۔ اس صورتحال کے باعث محکمہ صحت کا ایکشن اور ریلیف پروگرام زیادہ تر کاغذی کارروائی تک محدود دکھائی دیتا ہے ۔اطلاعات کے مطابق ضلع بھر کے بیشتر ٹی ایچ کیوز، رورل ہیلتھ سنٹرز اور مریم نواز کلینکس سمیت سو سے زائد طبی مراکز میں صرف الرٹ جاری کیا گیا ہے ، جبکہ ڈینگی اور سیلابی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے درکار 17 مختلف اقسام کی اہم ادویات اور طبی سامان ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکا، جن میں انجکشنز، گولیاں، سیرپ، کاٹن رول، سرنجز اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔طبی ماہرین کے مطابق ہنگامی حالات میں ادویات اور طبی سامان کی عدم دستیابی مریضوں اور لواحقین کے لیے سنگین مشکلات پیدا کر سکتی ہے ، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں سیلاب یا وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہو۔ذرائع کا کہنا ہے کہ ضلعی سطح پر اس مقصد کے لیے کوئی علیحدہ فنڈ مختص نہیں کیا گیا، جس کے باعث مقامی انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا ہے ۔ تاہم محکمہ صحت سرگودھا کی جانب سے ادویات کی ضرورت سے متعلق ڈیمانڈ سیکرٹری صحت پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے ۔محکمہ صحت کے حکام کو امید ہے کہ صوبائی سطح پر منظوری کے بعد جلد ادویات اور طبی سامان ہسپتالوں کو فراہم کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب شہریوں اور سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ممکنہ ہنگامی صورتحال سے قبل تمام سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی دستیابی یقینی بنائی جائے ۔