صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس تاحال کلیئر نہیں کئے جا سکے

  • سرگودھا
محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس تاحال کلیئر نہیں کئے جا سکے

بھیرہ (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ کی زیر صدارت میونسپل کمیٹی بھیرہ میں منعقدہ حالیہ اجلاس میں اہل سنت کے مفتی شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی اور اہل تشیع کے سید غلام رضا شاہ بخاری کی عدم شرکت نے انتظامیہ کی سنجیدگی پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ۔

 دوسری جانب محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس تاحال کلیئر نہیں کیے جا سکے ۔ علم، تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوسوں کے راستوں پر جگہ جگہ موجود رکاوٹیں، لٹکتی بجلی کی تاریں اور سڑکوں میں پڑے گڑھے ابھی تک جوں کے توں موجود ہیں۔عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ 6 محرم الحرام سے بھیرہ میں شروع علم کے جلوسوں سے قبل روٹس سے تمام رکاوٹیں فوری طور پر دور کی جائیں، بجلی کی تاروں کو مناسب اونچائی پر کیا جائے اور سڑکوں کی مرمت یقینی بنائی جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مون سون سے قبل نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے منصوبے 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم

سرکاری قیمت پر فروخت ممکن نہیں: گوالوں کا دودھ کی فراہمی بند کرنے کا اعلان

علی پورچٹھہ:نالوں کی عدم صفائی ، بارش سے شہر زیرآب

ریجنل پولیس آفیسر سے شیعہ علما کو نسل کے وفد کی ملاقات

فنڈز کی عدم فراہمی ، ہیڈ چھناواں پل کی تعمیر میں تاخیر

ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا جلوسوں کے روٹس اور امام بارگاہوں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر