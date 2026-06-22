صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے جی ٹی روڈ سے بھی بدتر حالت میں تبدیل ہوتا جا رہا ،عامر سلطان چیمہ

  • سرگودھا
موٹروے جی ٹی روڈ سے بھی بدتر حالت میں تبدیل ہوتا جا رہا ،عامر سلطان چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ موٹروے پر ٹول ٹیکس ہر چھ ماہ بعد بڑھا دیا جاتا ہے جبکہ اس وقت موٹروے کی صورتحال یہ ہے کہ۔۔۔

 یہ جی ٹی روڈ سے بھی بدتر حالت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے جس پر مسافر یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ جب ٹول ٹیکس اس قدر زیادہ ہیں تو یہاں پر بنائے جانے والی سڑک کو بھی درست کیا جائے موٹروے پر چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی گاؤں کی سڑک پر سفر کر رہے ہیں جب حکومت اتنے زیادہ ٹیکس وصول کر رہی ہے تو پھر سہولتیں بھی دی جائیں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں موٹروے پر جو سہولتیں پہلے موجود تھی اس میں بہتری آنے کی بجائے لگ رہا ہے کہ دیگر اداروں کی طرح اب موٹروے بھی تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں مقررہ نرخوں سے مہنگی فروخت ، انتظامیہ کی بے حسی

ایل جی ایچ میں کالا موتیا کے جدید ترین لیزر علاج کی سہولت کا افتتاح

متوقع بارش کے پیش نظر ہائی الرٹ اقدامات کی ہدایت

زائد کرایہ وصول کرنے والوں کیخلاف کارروائیوں کی روزانہ رپورٹ پیش کرنے کا حکم

پنجاب بھر کی مجالس اور جلوسوں کی میپ پر جیو ٹیگنگ

قومی کھلاڑی پاکستان کے سفیر ہیں : فیصل ایوب کھوکھر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر