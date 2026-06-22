صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مذہبی انتشار پھیلانے کی کو شش کرنے والا گرفتار

  • سرگودھا
مذہبی انتشار پھیلانے کی کو شش کرنے والا گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ کھرڑیانوالہ پولیس نے مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کرکے اس کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔

پولیس کے مطابق ملزم پر الزام ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز شیئر کیں جن میں مبینہ طور پر مقدس شخصیات کی شان میں گستاخانہ مواد موجود تھا، جس کے باعث مذہبی انتشار پھیلنے کا خدشہ پیدا ہوا۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کرلیا۔کرکے اس کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ، جبکہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راولپنڈی چیمبر کے زیراہتمام نمائش، غیر ملکی سفیروں کی گہری دلچسپی

زرعی زہروں میں ملاوٹ کیخلاف کارروائی ہوگی، سیکرٹری زراعت

سمر فیسٹا طالبات کو نئی مہارتیں سیکھنے کا موقع فراہم کرتا، سیکرٹری تعلیم

آئیسکو، یومِ عاشورہ کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے انتظامات مکمل

آئی جی کا امام بارگاہ اثناعشری کا دورہ

ٹریفک پلان کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائیگی، سی ٹی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر