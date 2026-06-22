صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقی بیوٹیفکیشن سے نہیں ،کارخانے چلانے اور لوگوں کو روزگار دینے سے ہو گی

  • سرگودھا
ترقی بیوٹیفکیشن سے نہیں ،کارخانے چلانے اور لوگوں کو روزگار دینے سے ہو گی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر اویس قاسم تلہ نے کہا ہے کہ ملک میں ترقی بیوٹیفکیشن سے نہیں ،کارخانے چلانے اور لوگوں کو روزگار دینے سے ہو گی اگر حکومت نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا اور عوام کو ریلیف فراہم نہ کیا تو سیاسی طور پر ان کی داستان بھی نہ ہوگی۔

 داستانوں میں اور یہ سیاسی طور پر خود تباہ ہو رہے ہیں اور انشائاﷲ اس کا خمیازہ انہیں آئندہ الیکشن میں بھگتنا پڑے گا اگر جماعت اسلامی کو اقتدار ملا تو انشائاﷲ ملک کو حقیقی فلاحی ریاست بنا کر دکھائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راولپنڈی چیمبر کے زیراہتمام نمائش، غیر ملکی سفیروں کی گہری دلچسپی

زرعی زہروں میں ملاوٹ کیخلاف کارروائی ہوگی، سیکرٹری زراعت

سمر فیسٹا طالبات کو نئی مہارتیں سیکھنے کا موقع فراہم کرتا، سیکرٹری تعلیم

آئیسکو، یومِ عاشورہ کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے انتظامات مکمل

آئی جی کا امام بارگاہ اثناعشری کا دورہ

ٹریفک پلان کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائیگی، سی ٹی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر