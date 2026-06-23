صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکو مت بلا تاخیر صنعت وتجا ر ت سمیت تمام شعبہ جا ت کو ریلیف منتقل کر ے ، آصف وہرہ

  • سرگودھا
حکو مت بلا تاخیر صنعت وتجا ر ت سمیت تمام شعبہ جا ت کو ریلیف منتقل کر ے ، آصف وہرہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پاکستان الیکٹریکل مینو فیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ حکو مت بلا تاخیر صنعت وتجا ر ت سمیت تمام شعبہ جا ت کو ریلیف منتقل کر ے۔

پاکستا ن کی تا جر بر اد ر ی ا سو قت حکو مت سے یہ توقع رکھتی ہے کہ پاکستا ن کی سیاسی وعسکری قیا د ت کی بہترین حکمت عملی اور پا لیسیوں کی بد و لت پا کستا ن دنیا بھر میں ایک با وقار ملک کے طور پر سامنے آ یا ہے حکو مت ا یر ا ن سمیت د یگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھا ئے تا کہ پا کستا ن کی معیشت مز ید مستحکم ہو سکے اور پاکستا ن کے عوا م اور تا جر بر اد ر ی اس سے مستفید ہو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پٹرولیم مصنوعات سستی، پبلک و گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 18 فیصد تک کمی

پرتگال کے سرمایہ کار وفد کی ہاؤسنگ اتھارٹی کے سینئر افسران سے ملاقات

ایف بی آر کی جانب سے فیصل آباد چیمبر میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

بی آئی ایس پی بینظیر بھٹو کے وژن کا دیرپا عکس ، آصفہ بھٹو

یکم جنوری سے راولپنڈی ڈویژن میں ڈینگی کے 2 کیسز رپورٹ

اٹک ، تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچی ایک روزہ اعزازی ڈپٹی کمشنر مقرر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس