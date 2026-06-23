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2کمسن بچوں کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنادیا

  • سرگودھا
2کمسن بچوں کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنادیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دو کمسن بچوں کو مختلف واقعات میں مبینہ زیادتی کا نشانہ بنادیا گیا۔

تھانہ سمن آباد کے علاقے میں ارشد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کے سات سالہ بیٹے کو قابو کر لیا اور مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ جبکہ تھانہ سمن آباد کے علاقے میں انیقہ نامی خاتون نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ہمشیرہ کو قابو کرکے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگیا۔ تاہم پولیس نے دونوں واقعات کے مقدمات درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

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