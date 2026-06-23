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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
آئی جی عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کرتے تو کیا توہین عدالت بھگتیں گے؟ اسلام آباد ہائیکورٹ
بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دیکر لوٹنا ’’ مالی قتل ‘‘ ملزم رعایت کے مستحق نہیں : لاہور ہائیکورٹ
وقت پر بقایا رقم ادا نہ کرنے پر خریدار کو جائیداد منتقلی کا حق نہیں مل سکتا : سپریم کورٹ
ٹیلی کام بل پران کیمرہ اجلاس:نجی پراپرٹی پرزبردستی ٹاورنہیں لگے گا:وزیرقانون
ایرانی صدر کا دورہ پاکستان غیر معمولی اہمیت کا حامل
منجمد اثاثوں کا ایک حصہ کسانوں سے اشیائے خورونوش خریدنے کیلئے جاری کیا جائیگا:امریکی صدر
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لبنان پر اسرائیلی حملوں نے مذاکراتی عمل متاثر کیا، معاہدے میں کوئی منفی بات نہیں: اسحاق ڈار
تیل پر پابندی ختم، امریکہ 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے جاری کرے گا: باقر قالیباف
ایرانی صدر مسعود پزشکیان سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے
سکیورٹی فورسز نے ضلع پنجگور میں دہشت گردی کی بڑی سازش ناکام بنا دی
نئے مالی سال کیلئے فنانس بل کی مرحلہ وار منظوری کا عمل شروع
آج کے کالمز
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس
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