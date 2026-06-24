واقعہ کر بلا کو رہتی د نیا تک یا د ر کھا جا ئے گا ،محمد حسنین شاہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نائب صدر ٹرانسپورٹ یونین جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا ہے کہ نواسہ رسول ﷺ نے دین کی سر بلند ی اور تحفظ انسانیت کیلئے اپنی جا ن کی قربانی پیش کرکے۔۔۔
ایسی تاریخ رقم کی جس پر پور ی بنی نو ع انسان ہمیشہ فخر کرتی ر ہے گی واقعہ کر بلا کو رہتی د نیا تک یا د ر کھا جا ئے گا ۔
کر بلا ایک دن کی جنگ کا نا م نہیں بلکہ یہ حق و باطل کے معرکہ کا نا م ہے کر بلاد ین کی خاطر سب کچھ قر با ن کر د ینے کا نا م ہے محرم الحرا م ایثار قر با نی اتحاد امت با ہمی روادار ی اور پر امن بقا ئے با ہمی کا در س د یتا ہے۔