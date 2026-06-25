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ڈی ایس پی پپلاں کا شہر کا دورہ

  • سرگودھا
ڈی ایس پی پپلاں کا شہر کا دورہ

کندیاں(نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنرپپلاں محمدظفراقبال اور ڈی ایس پی پپلاں حقنواز میکن نے پپلاں شہر کا دورہ کیا اور 6/7 محرم الحرام کے سلسلہ میں A کیٹگری کے جلوس کے سیکیورٹی و انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ جلوس میں لائٹنگ، صفائی ستھرائی کے علاؤہ دیگر انتظامات بہتر تھے اور عملہ میونسپل کمیٹی پپلاں و ستھرا پنجاب پپلاں ریسکیو 1122 ڈیوٹی پر موجود تھا

اسسٹنٹ کمشنرپپلاں محمدظفراقبال اور ڈی ایس پی پپلاں حقنواز میکن نے پپلاں شہر کا دورہ کیا اور 6/7 محرم الحرام کے سلسلہ میں A کیٹگری کے جلوس کے سیکیورٹی و انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ جلوس میں لائٹنگ، صفائی ستھرائی کے علاؤہ دیگر انتظامات بہتر تھے اور عملہ میونسپل کمیٹی پپلاں و ستھرا پنجاب پپلاں ریسکیو 1122 ڈیوٹی پر موجود تھا

 

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