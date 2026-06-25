صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10 جولائی تک وصولیوں کے لیے عملے کو ٹارگٹس دے دیے ، ایم ڈی واسا

  • سرگودھا
10 جولائی تک وصولیوں کے لیے عملے کو ٹارگٹس دے دیے ، ایم ڈی واسا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم ڈی واسا محمد ابوبکر عمران نے ،بتایا کہ واسا کے قیام کے وقت ادارے کے پاس 32 ہزار کنکشن موجود تھے جن میں تقریباً 10 ہزار واٹر سپلائی کنکشن شامل تھے۔۔۔۔

 ،جاری سروے کے دوران اب تک تقریباً 50 ہزار گھروں کا ریکارڈ مرتب کیا جا چکا ہے اور تمام ڈیٹا کو جیو ٹیگ کیا جا رہا ہے ۔ سروے کی تکمیل کے بعد جامعہ سرگودھا کے شعبہ شماریات کے ذریعے اس کی تصدیق کرائی جائے گی،غیر قانونی کنکشنز کو قانونی بنانے اور واٹر سپلائی و سیوریج بلوں کی وصولی کے لیے خصوصی مہم جاری ہے ۔ بلوں کی پرنٹنگ کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے جبکہ 10 جولائی تک وصولیوں کے اہداف حاصل کرنے کے لیے متعلقہ عملے کو ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں۔ اب شہری اپنے بل صرف ایزی پیسہ یا جاز کیش ہی نہیں بلکہ تمام بینکوں کے ذریعے بھی جمع کرا سکیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نویں، دسویں محرم پر جلوسوں،مجالس کی سکیورٹی، 4 ہزار سے زائد پولیس اہلکار تعینات

ملاوٹی دودھ،دہی فروخت، خود ساختہ قیمتیں شہری پریشان انتظامیہ تماشائی

نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال ذمہ داری سے کریں:کمشنر

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر کا جلوسوں کا دورہ کلینک آن ویل میں ادویات کامعائنہ

ڈپٹی کمشنر کا امام بارگاہ گلستان معرفت میں انتظامات کا جائزہ

سکیور ٹی انتظامات فوج کی نگرانی میں ہو رہے :کرنل فہیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن