صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرمی کے افسران کا ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول رومز کادورہ

  • سرگودھا
آرمی کے افسران کا ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول رومز کادورہ

میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی، ڈی پی او وقار عظیم کھرل اور پاکستان آرمی کے افسران کا محرم الحرام کے۔۔۔۔

 موقع پر ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول رومز کادورہ۔انہوں نے عاشورہ محرم کے روایتی جلو سوں و مجا لس کی نگرانی کے سلسلہ میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی فعالیت کا جائزہ لیا،ریکارڈ کا معائنہ کیا اور کنٹرول روم میں مو جود افسران سے ایمر جنسی صورتحال سے نمٹنے کے امورپر بریفنگ لی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے پاک آرمی کے افسران کو بریفنگ میں بتا یا کہ یو م عاشورہ کے موقع پر ضلع بھر سے 70ماتمی جلو س برآمد ہو ں گے ۔جن کی کنٹرول روم سے برا ہ راست نگرانی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کنٹرول روم میں تعینات افسران و عملہ کو 24گھنٹے الرٹ رہنے اور متعلقہ محکموں سے باہمی رابطہ رکھنے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

محرم جلوسوں کی مانیٹرنگ،کنٹرول روم فعال

جلوس،مجالس کی مسلسل نگرانی کی جائے ، نعمان صدیق

کارکردگی:ڈپٹی کمشنر ھ عثمان طاہر جپہ کاپنجاب میں دوسرا نمبر

گڈ گورننس پر فوکس، ڈپٹی کمشنر کے مختلف اداروں کے دورے

فرنس آئل ٹینکر خراب، ریسکیو نے بروقت لیکیج بند کردی

خاتون سے زیادتی ، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن