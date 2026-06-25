صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مخالفین کی فائرنگ سے نوجوان زخمی،مقدمہ درج

  • سرگودھا
مخالفین کی فائرنگ سے نوجوان زخمی،مقدمہ درج

کندیاں(نمائندہ دنیا )کندیاں مخالفین کی فائرنگ سے نوجوان زخمی،مقدمہ درج تفتیش جاری ۔کندیاں کے علاقے محمدیہ کالونی، محلہ نئی آبادی سیلواں میں مبینہ طور پر مخالفین کی فائرنگ سے۔۔۔۔

 نجیب اللہ آرے والا نامی نوجوان زخمی ہو گیا فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے نوجوان کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اسے ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے واقعے کے بعد علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں فائرنگ کی وجوہات اور ملزمان کے بارے میں مزید تحقیقات جاری ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور حقائق سامنے آنے پر مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

محرم جلوسوں کی مانیٹرنگ،کنٹرول روم فعال

جلوس،مجالس کی مسلسل نگرانی کی جائے ، نعمان صدیق

کارکردگی:ڈپٹی کمشنر ھ عثمان طاہر جپہ کاپنجاب میں دوسرا نمبر

گڈ گورننس پر فوکس، ڈپٹی کمشنر کے مختلف اداروں کے دورے

فرنس آئل ٹینکر خراب، ریسکیو نے بروقت لیکیج بند کردی

خاتون سے زیادتی ، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن