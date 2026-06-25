صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلوسوں کے روٹس پر کھڈوں کو محض خاک سے بھرنا شروع کر دیا

  • سرگودھا
جلوسوں کے روٹس پر کھڈوں کو محض خاک سے بھرنا شروع کر دیا

بھیرہ(نامہ نگار) عشرہ محرم الحرام کے دوران علم، تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوسوں کے روٹس پر موجود کھڈوں کو پر کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی بھیرہ نے۔۔۔۔

 کوئی مؤثر اور مستقل اقدام کرنے کے بجائے انہیں محض خاک سے بھرنا شروع کر دیا ہے ، جس کے باعث ان راستوں سے گزرنے والی ٹریفک سے اٹھنے والے گرد و غبار نے عزاداروں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔عزاداران کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں میں بلدیہ محرم الحرام کے آغاز سے قبل جلوسوں کے روٹس پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی مرمت اور کنکریٹ کا کام مکمل کر دیتی تھی، جس سے ماتم داروں اور عزاداروں کو آمدورفت میں دشواری پیش نہیں آتی تھی، تاہم اس مرتبہ صورتحال یکسر مختلف ہے ۔عزاداران اور شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ محرم الحرام کے مقدس ایام کے پیش نظر صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے ، جلوسوں کے روٹس کی مناسب مرمت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں تاکہ عزاداران کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

محرم جلوسوں کی مانیٹرنگ،کنٹرول روم فعال

جلوس،مجالس کی مسلسل نگرانی کی جائے ، نعمان صدیق

کارکردگی:ڈپٹی کمشنر ھ عثمان طاہر جپہ کاپنجاب میں دوسرا نمبر

گڈ گورننس پر فوکس، ڈپٹی کمشنر کے مختلف اداروں کے دورے

فرنس آئل ٹینکر خراب، ریسکیو نے بروقت لیکیج بند کردی

خاتون سے زیادتی ، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن