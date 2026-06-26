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ظالم و جابر قوتوں کے سامنے ڈٹ جا نا کر دا ر حسینی ، اشرف برہان

  • سرگودھا
ظالم و جابر قوتوں کے سامنے ڈٹ جا نا کر دا ر حسینی ، اشرف برہان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا ہے کہ ظالم و جابر قوتوں کے سامنے ڈٹ جا نا کر دا ر حسینی ہے تاریخ اسلام میں شہدا ء کر بلا کی قربا نیاں اسلام کی سربلند ی اور ظلم کے خلا ف صف بند ی کا بہترین نمونہ ہیں۔

 امام حسین نے دین کی حفاظت کیلئے سب کچھ قر با ن کر کے اعلی مقا م حاصل کیا جو رہتی د نیا تک انسانیت کو جبر و استبدا د کے خلا ف جہا د کا درس دیتا ر ہے گا حضرت ا ما م حسین نے یز ید کی بیت سے ا نکا ر کر کے دین مصطفی کی اشاعت کیلئے شہا د ت کو فوقیت د ی اور راہ حق میں جا نو ں کا نذرا نہ د ے کر ظالم کے سامنے سینہ سپر ہو نے کا درس د یا

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