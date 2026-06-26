واقعہ کر بلا کو رہتی د نیا تک یا د ر کھا جا ئے گا ، آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ نواسہ رسول ﷺ نے دین کی سر بلند ی اور تحفظ انسانیت کیلئے اپنی جا ن کی قربانی پیش کرکے ایسی تاریخ رقم کی جس پر پور ی بنی نو ع انسان ہمیشہ فخر کرتی ر ہے گی۔
واقعہ کر بلا کو رہتی د نیا تک یا د ر کھا جا ئے گا کر بلا ایک دن کی جنگ کا نا م نہیں بلکہ یہ حق و باطل کے معرکہ کا نا م ہے کر بلاد ین کی خاطر سب کچھ قر با ن کر د ینے کا نا م ہے محرم الحرا م ایثار قر با نی اتحاد امت با ہمی روادار ی اور پر امن بقا ئے با ہمی کا در س د یتا ہے ۔