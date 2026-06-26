صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہل بیت سے محبت ایما ن کا جز ، زاہد ججہ

  • سرگودھا
اہل بیت سے محبت ایما ن کا جز ، زاہد ججہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنماء مسلم لیگ ن زاہد ججہ نے یو م عاشور کے موقع پر کہا ہے کہ حسینیت حق کی فتح اور یز یدیت ظلم جبر اور استحصا ل و شکست کی علامت ہے۔

 اہل بیت سے محبت ایما ن کا جز ہے اما م حسینؓ نے دین کی بقا کیلئے جان قر با ن کی شہاد ت اما م حسین ا ستعما ر کے خلاف بید ا ر ی ظلم و استحصا ل سے نجا ت کا د ر س دیتی ہے آ ج بھی غلبہ اسلام کیلئے شہدا کر بلا جیسی قر با نیوں کی ضرورت ہے مغر ب میں جس طرح قرآ ن پا ک کی تو ہین کی جا ر ہی ہے ا س کے خلا ف عملی اقدا ما ت نا گز یر ہو گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

یوم عاشور 153 جلوس ، 25 مجالس ، سکیورٹی ہائی الرٹ

چنیوٹ:عزاداروں کیلئے مثالی سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت

ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ،اتحاد و امن کے فروغ کی اپیل

یومِ عاشور:مشیر وزیراعلیٰ، کمشنر، آر پی او کا جلوس کے روٹس کا دورہ

ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوچنیوٹ کا مرکزی جلوس کا دورہ

ڈی سی ٹوبہ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ