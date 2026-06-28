صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہڈالی کے محلہ نورن والا میں گرمی میں بھی پینے کا صاف پانی میسر نہیں

  • سرگودھا
ہڈالی کے محلہ نورن والا میں گرمی میں بھی پینے کا صاف پانی میسر نہیں

خوشاب(نمائندہ دنیا)تاریخی شہر ہڈالی کے محلہ نورن والا کے مکینوں کے گرمی کے شدید ترین موسم میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں اور لوگ پانی کے حصول کیلئے ماری ماری پھر رہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔

علاقہ کے مکینوں کے مطابق واٹر سپلائی سکین کے تحت بنائے گئے زیر زمیں واٹر ٹینک میں نکاسی آب کی نالیوں کا گندہ بدبودار پانی مکس ہو رہا ہے اور شہریوں کو وہی جراثیم آلودہ پانی مہیا کیا جا تا ہے جو پینا تو دور کی بات ہے عام استعمال کے بھی قابل نہیں ،ستم ظریفی یہ ہے کہ میونسپل انتظامیہ سمیت کوئی بھی ادارہ شہریوں کی فریاد سننے کو تیار نہیں ، انہوں ڈپٹی کمشنر خوشاب سے استدعا کی کہ اس صورتحال کا فوری متعلقہ اداروں کو تسل کے ساتھ پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا پابند بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال میں پینے کے پانی کا بحران

فیصل آباد ڈویژن : 1528 جلوس، 4402 مجالس اختتام پذیر

ڈپٹی کمشنر عائشہ اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید کا کنٹرول روم کا دورہ

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں : عمر میلہ

عاشورہ کا پُرامن انعقاد ، ڈی سی جھنگ کا اداروں کو خراج تحسین

محرم : بہترین خدمات پر واسا افسروں و عملے کو خراجِ تحسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل