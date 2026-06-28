صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہپور کے قصبہ آلہ آباد میں پرانا مسجد و مدرسہ کا تنازع حل

  • سرگودھا
شاہپور کے قصبہ آلہ آباد میں پرانا مسجد و مدرسہ کا تنازع حل

شاہپور صدر (نامہ نگار) دو مسالک کے درمیان پرانا مسجد و مدرسہ کا تنازع معروف سیاسی وسماجی شخصیت رانا کریم داد جھمٹ ،رانا اسد حیات جھمٹ کی خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہوگیا ۔

دومسالک کے درمیان مسجد ومدرسے کا تنازع محض ایک عمارت کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ عقائد، مذہبی جذبات اور برادری کا باہمی احترام جڑا ہوتا ہے ۔ اس لیے زبردستی یا قانون کی دھمکی سے حل وقتی ہوتا ہے۔ ، مستقل نہیں یہ بات معروف سیاسی وسماجی شخصیت رانا کریم داد جھمٹ نے دو مسالک کے درمیان دیرینہ مسجد اور مدرسہ کے تناع پر صلح کے موقع پر شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عاشورہ محرم پر اداروں کی کارکردگی شاندار ، ڈپٹی کمشنر

نشتر ہسپتال، منکی پاکس 2 گیسٹرو کے 8مریض زیر علاج

یوم عاشور پرانتظامات،سکندر حیات، سلمیٰ بٹ کا خراج تحسین

کچہری کے باہر دو گروپوں میں تصادم، فائرنگ، 4زخمی

خاوند نے مبینہ طور پر بیوی اور بیٹی کو قتل کردیا

سوئی ناردن ،شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی معطلی کا اعلان

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل