صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک میں ا س وقت کرپشن اقر با پر ور ی بیڈگورننس اور عوا می استحصا ل عرو ج پر ، اویس قاسم تلہ

  • سرگودھا
ملک میں ا س وقت کرپشن اقر با پر ور ی بیڈگورننس اور عوا می استحصا ل عرو ج پر ، اویس قاسم تلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اسلامی اویس قاسم تلہ نے کہا ہے کہ ملک میں ا س وقت کرپشن اقر با پر ور ی بیڈگورننس اور عوا می استحصا ل عرو ج پر ہیں۔۔۔

 جبکہ عا م آ د می کیلئے مشکلا ت اور مسائل میں اضافہ ہوتا جا ر ہا ہے قو م ن لیگ اور پیپلز پارٹی کو با ر با ر آز ما چکی ہے ا س وقت صرف جماعت اسلامی کی با کر دا رقیا د ت ہی عوا م کو معاشی اقتصاد ی اور انتظامی مسائل سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے آئند ہ عا م انتخا با ت میں جماعت اسلامی ملک بھر میں تاریخی کامیابی حاصل کر ے گی صرف جماعت اسلامی ہی و ہ واحد جماعت ہے جس کے ارکان اسمبلی اورممبران با کر دار ہیں عا م انتخا با ت میں جماعت اسلامی شا ند ار کامیا بی حاصل کر ے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی :امریکہ میں داخلوں وظائف اور گرانٹس بارے سیمینار

3ہزار 700لٹر جعلی دودھ، 320کلو مردہ جانور کا گوشت تلف

ہائیکورٹ کا نادرا کیساتھ مربوط بائیومیٹرک نظام فعال

ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ کی زیادہ تر سروسز ای بز پر منتقل

چیئرمین یوایم ٹی ابراہیم حسن مراد عالمی تقریبات میں شرکت کیلئے ڈھاکا پہنچ گئے

آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے حکمرانوں کی کارکردگی کا پول کھول دیا :جاوید قصوری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل