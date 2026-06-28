صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی کو اغواء کرنے پر لڑکے کے گھر کو آگ لگا دی

  • سرگودھا
لڑکی کو اغواء کرنے پر لڑکے کے گھر کو آگ لگا دی

لڑکی کو اغواء کرنے پر لڑکے کے گھر کو آگ لگا دی بہن کے کا سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا، مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) لڑکی کو اغواء کرنے پر اسکے بھائیوں نے لڑکے کے گھر کو آگ لگا دی جس سے اسکی بہن کے جہیز کا سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا، نواحی سردار شاہ کالونی کے رہائشی محمد اشرف نے پولیس کو بتایا کہ اسکے بیٹے نے کچھ روز قبل ایک لڑکی کواغواء کر لیا جس سے وہ اور اسکے دیگر اہل خانہ خوف سے گھر چھوڑ کر رشتہ دار کے ہاں چلے گئے ، اس دوران لڑکی کے بھائیوں نے گھر کو آگ لگا دی سے آٹھ لاکھ روپے سے زائد کا ساما ن جل کر راکھ ہو گیا جس میں اس کی بیٹی کے جہیز کا پانچ لاکھ روپے مالیت کا سامان بھی موجود تھا،جس پر پولیس نے لڑکی کے بھائیوں ابرار وغیرہ چار نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایاز شیرازی کی وزیراعظم سے ملاقات، سجاول کے مسائل پرگفتگو

جماعت اسلامی کاکے ایم سی کا300ارب کاشیڈوبجٹ

تمام رجسٹرڈ واٹر ٹینکرز پر بارکوڈ سسٹم متعارف

ایم ایس ایم ایز معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ،گورنر

پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کوتحفظ دینے کی ہدایت

رینجرز کی کارروائی میں بچھو ڈکیت گینگ کے 5کارندے پکڑے گئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل